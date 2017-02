Wie bereits auf NÖN.at berichtet, kam es anlässlich einer Veranstaltung der Wirtschaftskammer in Eisenstadt, wo Rotraud A. Perner zu einem Festvortrag geladen war, zu einem „Schlagabtausch“ zwischen der bekannten Psychotherapeutin und einem Redakteur des ORF Burgenland. Die NÖN sprach mit der niederösterreichischen Hochschulpfarrerin über den Vorfall.

Perner, die in Matzen ihr Institut für Salutogenese betreibt, schildert – auch in ihrem Internetblog „Halt Gewalt“ – den genauen Tathergang: „Erschöpft vom Tragen einer schweren Tasche vom Parkplatz zum Veranstaltungsort, wollte ich mich, nunmehr im 73. Lebensjahr, am nächsten freien Sessel neben dem Eingang kurz ausruhen“, heißt es da.

Ein junger Mann erklärte den Sessel für besetzt. In der Gewissheit, dass ein Platz für sie in der ersten Reihe reserviert sei, stellte sie die Tasche neben den Stuhl und versuchte, mit den Worten „Ich setze mich nur kurz hin“ Platz zu nehmen. „Zum Sitzen bin ich aber nicht gekommen“, so die anerkannte Professorin. Daraufhin hätte sie der Mann wortlos grob weggestoßen.

Perner ohrfeigte ihren Kontrahenten

„Ich bin in Selbstverteidigung trainiert. Meine gut sitzenden Konterreflexe mündeten in einem Backenstreich für den Mann“, schildert Perner den Vorfall weiter. Die Antwort sei postwendend gekommen – es setzte einen Schlag auf das Jochbein, die Star-Autorin ging zu Boden. Verletzungen im Gesicht waren die Folge.

Der in der Nähe befindliche Security-Mitarbeiter eilte umgehend herbei und bot, ebenso wie Moderator Wolf Gruber, seine Hilfe an. Nach einiger Zeit hielt Perner das geplante Referat. „Ich stand zwar unter Schock, für mich war das ein Teil des Bewältigens der absurden Situation, aber auch die Erfüllung meiner vertraglichen Verpflichtung.“

Psychotherapeutin suchte Spital auf

Noch am selben Abend suchte Perner dann das Eisenstädter Spital auf, Prellungen und Abschürfungen wurden festgestellt. Wieder zuhause, musste sie nochmals ins Klinikum Mistelbach wegen anhaltender Sehstörungen, dazu komme laufende ärztliche Behandlung.

Zum Schock über den Zwischenfall im Burgenland gesellt sich bei Perner allerdings auch unterschwelliger Ärger: „Der ORF hat sich bei mir entschuldigt. Der junge Redakteur hat sich bis heute nicht bei mir gemeldet und der Betriebsrat wollte sogar, dass ich die Anzeige zurückziehe.“ Die NÖN wollte auch die Gegenseite, den Redakteur des ORF Burgenland, zu seiner Ansicht des Vorfalles befragen, zumal die Aussagen in einigen Punkten divergieren.

Laut offizieller Verlautbarung des ORF hatte der Redakteur die Hand auf den Sessel gelegt und Perner hätte sich trotzdem niedergesetzt. Von Wegstoßen ist hier allerdings nicht die Rede. Die Pressestelle des Rundfunksenders verwies umgehend auf die Aussendung und blockte alle weiteren Versuche sofort rigoros ab.

Die NÖN wollte abschließend noch von Perner wissen, wie es nun weitergeht: „Ich nehme an, dass es zu einer Verhandlung kommen wird. Grundsätzlich bin ich zu einer Diversion bereit, es wird allerdings darauf ankommen, wie der junge Mann reagiert“, hält die Psychotherapeutin eine Türe offen.