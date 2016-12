Der Veranstaltungssaal von SportZeit Stindl war in kürzester Zeit bis auf den letzten Platz gefüllt, kein Anhänger des Weinviertler Musikkabarettisten wollte sich das ironisch-weihnachtliche Konzert „Klingelingeling“ entgehen lassen.

Schlager-Konzert in Gänserndorf .

Der Künstler amüsierte mit seiner historischen Sicht auf die Hintergründe für die Kreuzzüge und die Völkerwanderung, auch die Entstehung der Menschheit wurde mit einem Schmunzeln serviert.

Entertainer Jimmy Schlager ließ mit seinen Liedern kraftvolle Bilder entstehen, in denen sich die Zuhörer wiederfanden. Mit feinsinnigem Humor setzte der Musiker eine skurrile Großfamilie mit all ihren Eigenarten und schrecklichen Geschenken unter den Christbaum und zeichnete ein akustisches Szene seines Hundes, der an gar nichts glaubt. Im Lied „Maria, Maria“ ließ er seinen Gedankenspielen über die Unschuld der Christuskind-Mutter freien Lauf, gespart wurde auch nicht mit Tipps für den Umgang mit notorischen Grantlern, die „zu selten gestreichelt“ werden.

Zwischendurch durften die Gäste bei berührenden und besinnlichen Texten vom „Glück, das in den Sternen steht“ und „100 kleinen Engeln“ träumen, inmitten dieses Weihnachtszaubers setzten sogar die Straßenlaternen einen Heiligenschein auf.

Authentisch und liebenswert reagierte Jimmy bei einem Texthänger, der von seinen Fans sofort lautstark überbrückt wurde, er bedankte sich charmant mit einer Zusatzstrophe zum Lied.

Der musikalische Fantasie-Cocktail mit unterhaltsamer Zwischenmoderation sorgte immer wieder für Begeisterungsstürme beim Publikum, darunter auch VP-Bürgermeister René Lobner. Die freche und pointierte Wortakrobatik machte das Konzert zu einem einzigartigen Erlebnis und brachte eine humorvolle Einstimmung auf das bevorstehende Fest.