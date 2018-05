Mit einer selbst gebauten Rohrbombe jagten bislang unbekannte Täter einen Hochstand in die Luft. Der Vorfall ereignete sich vergangenen Freitag gegen 17.45 Uhr auf Dürnkruter Gemeindegebiet und erinnert an jenen in Jedenspeigen vor rund zwei Wochen, bei dem ebenfalls ein Hochstand gesprengt wurde (die NÖN berichtete).

Gerald Reichl, Chef der Kriminaldienstgruppe im Bezirk Gänserndorf | zVg

Aufgrund der räumlichen Nähe und der Art der Sprengung vermutet Gerald Reichl, Chef der Kriminaldienstgruppe im Bezirk Gänserndorf, einen Zusammenhang zwischen beiden Fällen. Die Suche nach dem Täter oder den Tätern gestalte sich jedoch schwierig: „Wir ermitteln in alle Richtungen, weil es bislang keine Hinweise gibt – außer ein Rohr, das sichergestellt wurde.“ Reichl hofft daher, dass eventuell noch DNA-Spuren gefunden werden oder jemand einen wegfahrenden Pkw beobachtete.

Vor ein paar Jahren gab es ähnliche Vorfälle im Raum Weikendorf und Dörfles, bei denen jugendliche Täter die Wirkung von Feuerwerkskörpern an Jagdhütten testen wollten.

Über Motive wird noch gemutmaßt

Ob für die Sprengung des Hochstands in Dürnkrut ein ähnliches Motiv ausschlaggebend war, könne noch nicht beurteilt werden. „Ein anderes mögliches Motiv wäre Hass auf Jäger“, mutmaßt Reichl. Dass die Sprengungen terroristisch motiviert waren, glaube er nicht.

Sollten die Täter gefasst werden, drohe diesen zumindest eine Strafe wegen Sachbeschädigung, so Reichl. Der Schaden am Hochstand beläuft sich laut Landespolizeidirektion auf eine vierstellige Eurosumme. Hinweise werden an die Polizei-Inspektion Angern (Tel. 059133/3201) erbeten.