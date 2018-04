Die Visitenkarte beeindruckt: Seit 2000 ist Herwig Bauer (54) Facharzt für Unfallchirurgie sowie Sporttraumatologie und spezialisierte sich auf Orthopädie.

2004 holte ihn Stürmer-Legende Walter Knaller zum ÖFB, wo er bis heute im Nachwuchs tätig ist (unter anderem beim berühmten 86er-Jahrgang um Christian Fuchs und Franz Schiemer), seit heuer auch bei der U-21-Auswahl unter Trainer Werner Gregoritsch. Und ebenfalls seit diesem Jahr ordiniert Bauer auch als Wahlarzt in Mario Bozanas Therapiezentrum in Loimersdorf.

Hüft-, Knie- oder Schulterprothesen zählen zu Bauers Hauptgebieten

Die Bekanntschaft entstand beim ÖFB-Frauen-Nationalteam, Bozana kontaktierte Bauer im Vorjahr, weil das Angebot an Orthopäden im Bezirk verbesserungswürdig sei. Geplant war ein Termin im Monat, aufgrund der großen Nachfrage sind es nun bereits zwei bis drei.

Bauers Hauptgebiet sind orthopädische Probleme wie Hüft-, Knie- oder Schulterprothesen. In seiner Laufbahn hat er bereits über 5.000 Arthroskopien und über 1.000 Kreuzband-OPs durchgeführt. Bauer hat eine eigene Ordination in Perchtoldsdorf und ist auch in den Krankenhäusern Baden und Mödling tätig.