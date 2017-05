„Es gibt keine heiße Spur – auch keine kalte“, so Christine Popp, Eigentümerin von „Weinviertel Alpaka“ – jenem Betrieb, von dessen Weide vor rund zwei Wochen zwei schwarze Machos gestohlen wurden (die NÖN berichtete). Viel hat sich seither getan, die Landespolizeidirektion ermittelte, die Hohenauer Exekutive durchforstete Überwachungskameras, Hinweise trudelten ein.

Kürzlich habe man Meldung von zwei Zirkussen erhalten, bei denen die Alpakas angeblich gesichtet wurden – sie stellten sich aber als unwahr heraus. Christine Popp und ihr Mann Reinhard vermuten nach wie vor, dass die Tiere in die Slowakei oder nach Tschechien gebracht wurden. „Es gibt dort drüben aber keine Chance, unsere Alpakas wiederzufinden.“

Man habe sich mit Angestellten in der Region in Verbindung gesetzt, die in der Slowakei wohnen, mit der Hoffnung, die Tiere im Nachbarland zu finden – auch dies bislang ohne Ergebnis, obwohl schwarze Alpakas seltener sind als ihre braunen oder beigen Artgenossen.