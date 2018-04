In den Häusern und Gärten des Museumsdorfes herrscht emsige Betriebsamkeit, beim Saisonstart am 15. April soll sich das Dorf im besten Licht präsentieren. Zum Museumsfrühling wird erstmals ein Kellergassenfest gefeiert und im Oktober kommt das Dorf auf den Hund.

Kellergassen gibt es im Weinviertel wie Sand am Meer, ursprüngliche leider nur mehr wenige, eine davon im Museumsdorf. Grund genug, die „Dörfer ohne Rauchfang“ vor den Vorhang zu holen. Das Großinzersdorfer Presshaus aus dem Jahre 1871 erfährt derzeit eine Generalsanierung, um zum Muttertags-Wochenende beim Kellergassenfest strahlender Mittelpunkt zu sein – nach den Müttern natürlich! Geschäftsführerin Veronika Plöckinger-Walenta: „Das ist ein toller Muttertagsausflug.“

"Hunde sind stets willkommen"

Zu verkosten gibt es regionale Weine und Stefan Wiesinger, Fassbinder aus Spannberg, wird die Geheimnisse um die Fassdauben erklären. Mit dabei ist natürlich auch der Freundesverein mit seinem Obmann Herbert Nowohradsky, der die unersetzliche Arbeit der Ehrenamtlichen lobt und für neue Mitglieder wirbt.

Neben Veranstaltungsfixpunkten wie dem Naturgartenfest widmet das Museumsdorf heuer dem besten Freund des Menschen einen besonderen Tag. „Hunde sind stets willkommen“, bestätigt Plöckinger-Walenta, selbst Hundebesitzerin. Am 10. Oktober, dem Internationalen Tag des Hundes, wird daher ein spezielles Programm aufgeboten. Neu im Angebot ist ein Foto-Workshop unter professioneller Anleitung, der die Gärten des Museumsdorfes im Fokus hat, und zwar am 27. Mai und am 2. September.

Bereits zum fünften Mal in Folge wird das Museum übrigens heuer mit dem „Goldenen Igel“ ausgezeichnet. Zum Thema Umweltfreundlichkeit passt auch die bald verfügbare Stromtankstelle am Parkplatz.