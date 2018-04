Der Bezirk Gänserndorf scheint ein gutes Pflaster für Gesangstalente zu sein. Nicht nur lokale Größen wie Norbert Schneider und Jimmy Schlager untermauern diese Tatsache, auch die bereits neunte Auflage der Casting-Show „Die NÖN sucht das größte Talent“ bewies, dass man sich um den musikalischen Nachwuchs keine Sorgen machen muss. Unter den gestrengen Augen von Entertainer und „Rapid-Stimme“ Andy Marek sowie drei weiteren Jury-Mitgliedern (Christoph Glaser und Philipp Prager von der Raika Gänserndorf sowie Thomas Breit) schafften vier Kandidaten den Sprung in die nächste Runde.

Eine der vier Glücklichen ist die 16-jährige Sarah Kaufmann, die ein Wiener Gymnasium besucht. Mit „I see fire“ von Ed Sheeran überzeugte sie Andy Marek sowie den Rest der Jury restlos. „Du hast eine wunderbare Stimme“, so der Kommentar des Entertainers. Nicht minder erfolgreich verlief der Auftritt der erst 11-jährigen Gymnasiastin Cornelia Baum aus Strasshof. Sie entführte die Zuhörer mit „The Lion sleeps tonight“ kurzerhand in den „mighty jungle“ – Tanzeinlage inklusive. Marek zeigte sich begeistert: „Wenn du den Raum betrittst, geht die Sonne auf. Du verzauberst alle mit deinem Lächeln und hast noch dazu eine tolle Stimme. Keine Frage, du bist weiter.“ Ebenfalls in der nächsten Runde mit dabei ist die 15-jährige Gymnasiastin Maibritt Egger. Sie hatte sich für Nummern von Rihanna („Love on the brain“) und Conchita Wurst („Rise like a Phoenix“) entschieden. Der stimmgewaltige Auftritt war wohl im gesamten Raika-Gebäude zu hören, die Wände bebten regelrecht. Mareks Kommentar: „Du hast eine gewaltige Stimme, pass aber auf, dass du nicht zu laut wirst.“

„Bergwerk“ brachte die Herzen zum Schmelzen

Die vierte erfolgreiche Kandidatin ist die 22-jährige gebürtige Ortherin Jessica Gastinger, die derzeit ihre Ausbildung zur Krankenschwester absolviert. Zu „Have you ever seen the rain“ von CCR und Rainhard Fendrichs „Weusd a Herz host wia a Bergwerk“ begleitete sie sich auf der Gitarre – spätestens die Nummer des Austropop-Idols brachte dann auch die harten Männerherzen zum Schmelzen – Gastinger schaffte es in die nächste Runde.

Wie geht‘s eigentlich weiter? Am 2. Juni treten die vier mit acht weiteren Kandidaten im G3 Gerasdorf auf – sechs davon kommen weiter.