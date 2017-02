Am 8. März 1980 öffnete das Gänserndorfer Hallenbad erstmals seine Pforten. Am Abend des 12. Februars 2017 schloss es diese für immer. Die NÖN unternahm am letzten Badetag einen Lokalaugenschein: Der Besucherandrang war die gesamte vergangene Woche groß. Viele wollten noch einmal ihre Runden im Becken drehen – im Bad, das sie seit ihrer Kindheit kannten. Trotz aller Wehmut: Einige Badegäste betonten, dass sie sich bereits auf das geplante neue Hallenbad, das 2019 an selber Stelle eröffnen soll, freuen.

Bademeister Wolfgang Schabhüttl: „Am Sonntag überwog jedoch die Trauer. Es flossen sogar Tränen – bei Besuchern, aber auch bei uns Angestellten.“ Vor allem ältere Stammgäste der Sauna wurden melancholisch: „Eine Gruppe sang sogar das Lied ,Amoi seg‘ ma uns wieder‘ von Andreas Gabalier.“ Schabhüttl über die Besucherzahlen: „Gewöhnlich kamen 120 bis 200 Gäste pro Tag, letzte Woche waren es 280 bis 360.“

Was passiert eigentlich mit den Bad-Mitarbeitern? Sie werden in anderen Bereichen des Stadtbetriebs untergebracht – die Männer im Bauhof, die Frauen in den Kindergärten.