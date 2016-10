Ja, der Sommer war schön, auch der Spätsommer. Wir haben Ausflüge gemacht, ein wenig Österreichkunde absolviert, sind in die Wachau geradelt, mit der Seilbahn auf die Rax gefahren – und so weit gewandert, dass unsere Schützlinge am nächsten Tag nicht mehr gehen konnten: Muskelkater. Staunen, wie schön Österreich ist, und auch wie teuer.

Heitere interkulturelle Episoden zwischendurch: In Dürnstein, in aller Herrgottsfrühe haben wir uns zum Aufstieg zur Ruine verabredet, herrlicher Ausblick. Die Handys kommen nicht zur Ruhe. Jeder Stein wird fotografiert. Beim Abstieg begegnet uns ein älterer „Sportsman“, very british, lässig elegant und schweißüberströmt. Ahmed stürzt sich auf ihn, er hat ja sein Handtuch mit und wischt ihn trocken. Der Gentleman weiß nicht, wie ihm geschieht, murmelt verwirrt: „Thank you, Sir“, und Ahmet strahlt. Kleiner Kulturclash.

Dann wird der Fundort der Venus von Willendorf besichtigt. Eine Schautafel mit der Entwicklung des Menschen vom Affen über den Neandertaler bis zum Frühmenschen löst einfach nur entsetztes Kopfschütteln aus. Gott hat doch den Menschen geschaffen. Noch kein bisschen Aufklärung hat hier die Interpretation der Genesis getrübt. Kurz halten wir die Luft an, sie werden es noch lernen, zumindest die Kinder. Wir radeln munter weiter, sie essen glücklich Schnitzel und bestaunen ehrfürchtig die katholische Pracht von Melk.

Derweil ist der Herbst ins Land gezogen und der Alltag. Im Postbus wird eine Flüchtlingsfamilie vom Chauffeur grob angeschnauzt, weil sie nicht schnell genug einsteigt, er habe grad Grün und jetzt verpasse er die Ampelphase. Er sei schon spät dran. „Ja“, schimpfen Frauen in der ersten Reihe, man könne ja gar nichts mehr im Bus vergessen, das sei dann gleich weg. Was für eine trübe Stimmung.

Problem: Wohnraum für 17 Personen finden

Auch daheim gibt es für Abdulhamid noch wenig Hoffnung auf ein Wiedersehen mit seiner Familie, für Ahmet endlich der Silberstreif am Horizont: Fatima und die „restlichen“ fünf Kinder haben ihr Visum bekommen. Doch auch die Kehrseite der Familienzusammenführung belastet. Sie können nicht zu zehnt – vielleicht bald zu siebzehnt – bei uns, auf 60 Quadratmetern, bleiben. Obwohl sie sich das wünschen.

Und wenn wir ganz viele Stockbetten aufstellen? Nein, das geht über unser Vorstellungsvermögen, auch wenn es weh tut und auch wenn die Kinder bang mit großen Augen fragen: Wohin sollen Christkind und Osterhase kommen? Und die einst gefürchtete Katze? Wer wird bei der Aufgabe helfen? Und für die Väter sind die Wohnungspreise das böse Erwachen: Unter 800 Euro sind einfache Zweizimmer-Wohnungen nicht zu bekommen, und die sind eigentlich zu klein für sie.