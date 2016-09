Weil die Schülerzahlen sinken, will das Land in den kommenden fünf Jahren sechs Landwirtschaftliche Fachschulen (LFS) in Niederösterreich schließen. Die gute Nachricht für den Bezirk: Die Fachschule in Obersiebenbrunn bleibt erhalten. Mehr noch: Sie wird aufgewertet, weil die Tullner LFS, die auf der Abschussliste steht, in der Obersiebenbrunner aufgehen soll.

Was sagt Gerhard Breuer, Direktor der LFS Obersiebenbrunn, zur neuesten Entwicklung? „Für die Tullner tut es mir natürlich leid. Auf der anderen Seite bin ich froh, dass unser Standort nicht zur Diskussion steht.“ Breuer hatte auch nicht wirklich befürchtet, dass die Obersiebenbrunner Schule dem Sparstift zum Opfer fällt: „Wir sind DIE Ackerbauschule im Land, zu uns kommen Schüler aus halb Niederösterreich.“

Derzeit 170 Schüler

Derzeit werden in Obersiebenbrunn über 170 Jugendliche unterrichtet. Gibt es genug Platz, wenn die Tullner kommen? „Wenn es soweit ist, werden wir den nötigen Platz haben – nicht nur für die Schüler, sondern auch für das Lehrpersonal aus Tulln.“ Hat das hauseigene Internat auch entsprechende Raum-Reserven? „Wir haben 24 Zimmer mit jeweils drei Betten und sind im Moment grundsätzlich ausgelastet. Es gibt aber die Option, in jedes Zimmer ein viertes Bett zu stellen.“ Auch dieses Platzproblem werde man also lösen können.

Breuer rechnet mit 50 bis 60 Schülern aus Tulln. „Es werden bestimmt nicht alle Tullner zu uns kommen, manche werden auch andere Standorte wählen.“