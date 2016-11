Obersiebenbrunn

Das Tauziehen um die gemeindeeigene Reithalle nimmt ein trauriges Ende: Nach der Sperre des besagten Gebäudes wegen Einsturzgefahr (die NÖN berichtete) steht die Familie Staber, Pächter der Halle und der zugehörigen Stallungen, vor dem unternehmerischen Aus und schließt ihren Reitstall.

Zur Erinnerung: Für die Betreiber sowie die Voltigierer und Einsteller war das Bekanntwerden der Sperre ein großer Schock, denn ohne Halle können die Pferde nicht trainiert werden. Die Folge: Voltigierer und Einsteller ziehen aus – und wo kein Reiter, da kein Reitstall. Nun, nur wenige Wochen nach der Verhängung des Betretungsverbots, haben sich die Stabers entschlossen, ihren Betrieb aufzugeben: „Man kann sich vorstellen, dass alle unendlich traurig sind – viele waren halt über ein Jahrzehnt bei uns“, so Christine Staber im NÖN-Gespräch. „Wir sind verzweifelt, aber es geht nicht anders.“

Stellungnahme blieb bisher aus

Nach 19 Jahren wird der Reitstall der Stabers aufgelöst: Bis Ende Jänner müssen die Stallungen und dazugehörigen Anbauten geräumt sein. Die verbliebenen Einsteller müssen sich neue Einstellplätze suchen.

Der Voltigier-Verein ist bereits umgezogen und hat nach Angaben eines Mitgliedes am „Gut Reuhof“ in Pillichsdorf Platz gefunden. Der Reitstall verschwindet – ein Gerücht hält sich jedoch hartnäckig im Ort: Demnach würde die Gemeinde Reithalle und Stallungen um rund 250.000 Euro sanieren und weiterverpachten. Hätte man so nicht auch mit den Stabers verfahren können?

Eine Stellungnahme dazu, wie es denn nun mit der Reithalle wirklich weitergehen wird, blieb vonseiten der Gemeinde bisher aus.