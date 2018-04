Paukenschlag in der Marktgemeinde Obersiebenbrunn: GO7-Bürgerlisten-Bürgermeister Werner Pozarek legte am Freitag überraschend sein Amt als Ortschef und sein Gemeinderatsmandat nieder. „Persönliche und gesundheitliche Gründe“ hätten ihn zu diesem Schritt bewegt. Konkret spricht er von „negativen politischen Strömen“, auf die er keinen Einfluss nehmen konnte und aufgrund derer es für ihn immer schwieriger geworden sei, seine politischen Vorstellungen umzusetzen – so zuletzt beim Budget-Voranschlag für das Jahr 2018.

„Ich bin an meine persönlichen Grenzen gestoßen, es gab bereits gesundheitliche Auswirkungen.“ Werner Pozarek, nun Ex-Bürgermeister

Kritik übt Pozarek – im Zivilberuf Polizist – auch an den Gemeinderäten der anderen Parteien: „Es verlangt einem sehr viel ab, wenn man von seinen politischen Mitstreitern ständig angegriffen, anstatt von allen Mandataren, wie nach der Gemeindeordnung vorgesehen, bei der Arbeit unterstützt wird.“ Pozarek sei dadurch an seine persönlichen Grenzen gestoßen, sodass sich nun bereits gesundheitliche Auswirkungen zeigen würden.

Was sagen die anderen Fraktionen zum Rücktritt des Ortschefs? Koalitionspartner Vizebürgermeister Rudolf Greul von der ÖVP: „Derzeit kann ich nur eines sagen – dass es mir leidtut. Es hat immer eine gute Zusammenarbeit gegeben. Wir müssen jetzt über die weitere Vorgangsweise nachdenken.“ Oppositions-Chef Herbert Porsch von der SPÖ betont: „Es zeichnete sich schon länger ab, dass Pozarek beim Regieren, aber auch parteiintern Probleme hatte – zum Beispiel, als seine Fraktion einem ihrer eigenen Gemeinderäte das Vorstandsmandat entzog (dem nun wilden Mandatar Heinrich Brandstetter, Anm.).“ Somit war die Stimmenmehrheit der GO7-ÖVP-Koalition verloren.

Slavik: „Er war ein sehr zugänglicher Mensch“

Porsch bedauert Pozareks Abgang, ebenso wie Gemeinderat Werner Slavik von der Obersiebenbrunner Bürgerliste (OBL). Slavik: „Er war ein sympathischer und sehr zugänglicher Bürgermeister, seine Entscheidung ist zu respektieren. Jetzt liegt es an allen vier Fraktionen, mit Vernunft und Stabilität eine neue Gemeindeführung zustande zu bringen – und das ohne Streitereien und gegenseitiges Zerfleischen.“

Wer Pozarek als Bürgermeister nachfolgen wird, steht noch nicht fest. Am 3. Mai findet die nächste Gemeinderatssitzung statt. Bei dieser muss ein neuer Ortschef gewählt werden. So, wie es derzeit aussieht, werden GO7, ÖVP und SPÖ jeweils einen Kandidaten ins Rennen schicken. Die Mehrheit entscheidet dann, wer neuer Bürgermeister wird.