„Auf unserem Friedhof haben sie alle Bäume umgeschnitten. Hier sieht es jetzt aus wie nach einem Wirbelsturm“, machte eine 70-jährige Pensionistin aus Obersiebenbrunn ihrem Ärger am NÖN-Telefon Luft. Die verärgerte Frau weiter: „Die Gemeinde kann doch nicht machen, was sie will. Die Thujen waren alt, aber sicherlich nicht krank.“

Wenn sie genug Geld hätte, würde die Pensionistin ihre Eltern „wieder ausgraben lassen und auf einem anderen, schönen Friedhof beerdigen“. Der jetzige Zustand der örtlichen Ruhestätte sei auf jeden Fall eine Katastrophe, so die empörte Obersiebenbrunnerin.

"Da sah es wild aus"

Am Gemeindeamt wiederum kann man die Aufregung nicht nachvollziehen. Die Thujen seien sehr wohl krank gewesen. Einige wären bereits auf Gräber gefallen und die Gemeinde habe die entstandenen Schäden bezahlen müssen. Ob und wann nachgepflanzt wird, müsse der Gemeinderat erst entscheiden. Angedacht seien Kugelbäume.

Von einem Anblick wie nach einem Wirbelsturm könne auf jeden Fall keine Rede sein. „Die Dame war vielleicht an jenem Tag dort, als der Bagger die Wurzelstöcke herausriss. Da sah es natürlich wild aus“, heißt es vonseiten der Gemeinde.