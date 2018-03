In der Gemeinde geht es politisch wieder einmal rund: VP-Vizebürgermeister Rudolf Greul trat überraschend zurück. Als Gründe nannte er berufliche Veränderungen, die sehr viel Zeit fordern. Greul, hauptberuflich Polizeibeamter in Wien, will aber als einfacher Gemeinderat im Ortsparlament bleiben. Diesen Donnerstag wird ein neuer Vize gewählt. Die ÖVP schlägt für das Amt ihre Parteichefin Mechthilde Breinreich vor. Darauf habe sich die Volkspartei einstimmig geeinigt.

Einziger Haken an der Sache: Die Bürgermeisterpartei GO7 und ihr schwarzer Koalitionspartner verfügen seit dem Rauswurf von Gemeinderat Heinrich Brandstetter aus der GO7-Bürgerliste im Herbst 2017 über keine Mehrheit mehr. Sollte also niemand aus einer anderen Fraktion (SPÖ, Bürgerliste OBL bzw. der wilde Gemeinderat Brandstetter) mitstimmen, wird es für Breinreich eng.

Dann der Paukenschlag. Greul erklärt, dass er seinen Rücktritt als Vize wieder zurückgezogen habe: „Es wird noch Gespräche innerhalb meiner Fraktion geben.“ Offenbar wurde den Schwarzen bewusst, dass der Vize-Posten aufgrund der fehlenden Mehrheit ab Donnerstag weg sein könnte. Ob Greuls Rücktritt vom Rücktritt die Neuwahl des Vize obsolet macht, wird man sehen.

Daneben kämpft Obersiebenbrunn noch mit einem weiteren Problem: Das heurige Budget wurde bis dato nicht beschlossen. Gibt es bis Ende März keine Einigung, löst die NÖ Landesregierung den Gemeinderat auf, was Neuwahlen zur Folge hätte. Zudem wirft die SPÖ Pozarek Amtsmüdigkeit vor.

Mehr dazu