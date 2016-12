Obersiebenbrunn

In der Marchfeldgemeinde geht die Post ab – im wahrsten Sinne des Wortes: Eine erzürnte Obersiebenbrunnerin beklagte kürzlich gegenüber der NÖN verärgert, dass sehnlichst erwartete Geburtstagswünsche, die von der Post zeitgerecht hätten zugestellt werden müssen, noch immer nicht bei ihr eingelangt seien.

Die NÖN hat bei der Österreichischen Post AG nachgefragt, wie es zu so einem Zustellungs-Chaos kommen könne: „Wir haben seit zwei Wochen einen neuen Mitarbeiter in der betreffenden Gemeinde und der befindet sich aktuell noch in einer Einarbeitungs-Phase“, erklärt Kathrin Schrammel von der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit der Post.

