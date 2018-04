VP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner besuchte das Pharmaunternehmen Pfizer. Rund 270 Mitarbeiter produzieren dort Impfstoffe zum Schutz vor FSME und Meningitis C für Österreich und den weltweiten Bedarf. Mikl-Leitner zeigte sich beeindruckt vom Biotech-Unternehmen. Sie gratulierte der Geschäftsführung und den Mitarbeitern zu ihrer herausragenden Leistung für die Gesundheit und regionale Wirtschaft und betonte den politischen Willen, weiter in Forschung, Technologie und Innovation zu investieren.

„Es ist bemerkenswert, welches Know-how zu Medizin und Biotechnologie wir in Niederösterreich haben. Die Impfstoffe aus Orth sind weltweit gefragt und werden überall gebraucht“, sagte Johanna Mikl-Leitner nach der Führung durch die Produktion.

"Unser Erfolg lebt von unseren hoch qualifizierten Mitarbeitern"

Das Pharma-Unternehmen beschäftigt rund 270 Menschen am Produktionsstandort in Orth. Rund 50 Prozent der Beschäftigten kommen aus der Umgebung. Wie das Economica Institut für Wirtschaftsforschung berechnete, schafft jeder Arbeitsplatz am Pfizer-Standort zusätzlich einen weiteren Arbeitsplatz in Niederösterreich – etwa bei Zulieferbetrieben oder Partnerunternehmen. Zudem wird jeder 625. Euro in Niederösterreich durch Pfizer erwirtschaftet.

„Unser Erfolg in Orth lebt von unseren hoch qualifizierten Mitarbeitern. Darauf sind wir stolz“, sagt Robin Rumler, Geschäftsführer von Pfizer Österreich. Gleichzeitig betonte er, dass die Rahmenbedingungen für Unternehmen in Österreich auch langfristig attraktiv bleiben müssen.