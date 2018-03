Home Invasion! Ehepaar misshandelt und eingesperrt.

Horrornacht für ein Orther Ehepaar! Mehrere bisher unbekannte und maskierte Täter überfielen in der Nacht auf Sonntag gegen 0.30 Uhr, einen 64-jährigen Mann, als dieser nach Hause kam. Dabei drängten sie ihn in das Anwesen und fesselten ihn. Auch die im Haus anwesende Gattin des 64-Jährigen wurde gefesselt. Anschließend wurden die beiden geschlagen und misshandelt. Dabei forderten die Täter in gebrochenem Deutsch „Schlüssel, Geld und Gold“.

Während ein Teil der Täter die beiden Opfer beaufsichtige und bedrohte, durchsuchten die anderen das Haus und stahlen Bargeld und eine wertvolle Uhr. Die Täter dürften sich mehrere Stunden in dem Anwesen aufgehalten haben und flüchteten dann in unbekannte Richtung. Erst kurz nach 5 Uhr konnten sich die Opfer befreien und Anzeige erstatten. Eine Fahndung nach den Tätern verlief negativ. Die beiden Opfer erlitten Verletzungen unbestimmten Grades.

Die Polizei sucht nach zumindest fünf männlichen Tätern, die alle dunkel bekleidet und mit dunklen Hauben mit Sehschlitzen maskiert waren. Sie dürften 170 bis 180 cm groß sein und sprachen Deutsch mit ausländischem Akzent. Wer Hinweise liefern kann, sollte sich an das Landeskriminalamt NÖ, Tel. 059133/30-3333, wenden.