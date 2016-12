Die Würfel sind gefallen: Es wird keinen Zubau bei der bestehenden Volksschule in der Siebenbrunner Straße geben, sondern einen Neubau einer Volksschule neben dem Kindergarten Wolkenschiff in Gänserndorf-Süd. Darauf einigte sich das Stadtparlament mehrheitlich in einem Grundsatzbeschluss bei der jüngsten Gemeinderatssitzung.

VP-Bürgermeister René Lobner, der sich von Anfang an für einen Neubau in Süd aussprach, zeigt sich im NÖN-Interview zufrieden: „Es ist einfach die bessere Entscheidung. So können wir langsam aber sicher die Infrastruktur für ein eigenes Zentrum in Gänserndorf-Süd schaffen. Der Stadtteil hat immerhin 4.500 Einwohner.“

"Nächstes Jahr soll mit Bau begonnen werden"

Dem Gemeindechef schwebt eine achtklassige Volksschule vor – zwei pro Schulstufe: „Dazu kommen noch die diversen Nebenräume, ein Turnsaal und Platz für eine Nachmittagsbetreuung.“ Bereits nächstes Jahr soll mit dem Bau der Schule begonnen werden. Was wird sie kosten? Lobner: „Mit der Mindestausstattung 5,7 Millionen Euro.“

Was sprach schlussendlich gegen eine Erweiterung der bestehenden Volksschule in der Stadt? Lobner: „Mit 500 Schülern gehört diese jetzt schon zu den größten im Land. Das tägliche Verkehrschaos vor der Schule wäre mit einem Zubau nicht besser geworden, ganz im Gegenteil.“

Außerdem, so der Stadtchef, wisse man nicht, was die Zukunft noch alles bringt: „Kommt zum Beispiel die Ganztagsschule, brauchen wir in der Siebenbrunner Straße vermutlich ohnehin einen Zubau. Somit ist es sinnvoller, wenn wir den freien Platz dann für eine Erweiterung nutzen.“ Übrigens: Der jetzige Direktor Gerhard Gangl, der selbst für einen Zubau und gegen einen Neubau plädierte, wird auch als Leiter der neuen Volksschule fungieren.

