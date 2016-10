Eigentlich waren sie gar nicht wirklich kontrovers, die vier Repräsentanten der Parteien im Gemeinderat, die sich zur „Kontroverse in den Kotter“ unter dem Titel „Wieviel Direkt verträgt die Demokratie“ einfanden: Für die SPÖ war Ex-Gemeinderat Arno Novak gekommen, für die Grünen Andy Vanek, für die ÖVP Reinhard Wachmann und für FPÖ René Azinger.

Anders als oft im Gemeinderat, lieferten sie sich eine niveauvolle Diskussion, sie hatten sich allesamt gut vorbereitet. Kotter-Obmann Christian Stadler führte souverän durch die Debatte, zu der auch das Publikum einiges Gehaltvolles beitrug.

Zum Thema Volksbefragung und -abstimmung zeigten sich alle eher skeptisch: Simple „Ja-Nein“-Fragen würden eher polarisieren als zu einer Auseinandersetzung mit dem Thema führen. Bürgerbeteiligung gerade auch auf Gemeindeebene wäre hingegen wünschenswert, aber auch nicht einfach zu organisieren.

Die Stolpersteine auf dem Weg zu mehr Partizipation wurden allerdings auch durch den eher mäßigen Besuch der Veranstaltung im Kotter deutlich. Vielen Bürgern mangle es an Interesse, an Information und an Zeit für die Informationsbeschaffung, um sich nachhaltig einzubringen.

Wachmann meinte, man könne punktuell schon mehr Befragungen auf lokaler Ebene durchführen, Azinger und Nowak plädierten für mehr Parteienengagement, innerparteilich ließe sich einiges ausdiskutieren. Vanek klagte über seine Erfahrungen: Viele Bürger würden einfach ihre Beschwerden oder auch ihre Wünsche und Ideen einbringen wollen, dann seien sie wieder weg. Man hätte sicher noch lange weiterdiskutieren können …