„Langsam wird es knapp im Geldbeutel der Stadt und daher beginnt ÖVP-Bürgermeister René Lobner, die letzten verbliebenen Reserven Gänserndorfs zu veräußern“, poltert die Stadt-SPÖ in ihrem diese Woche erscheinenden Parteiblatt. Der VP-Stadtchef kontert und bezeichnet die Argumentation der roten Genossen als „realitätsfremd“.

Der Reihe nach: Die Sozialdemokraten sind überzeugt, dass das Gemeindesilber von der Volkspartei verscherbelt wird. „Es sollen nicht nur die Gemeindebauten privatisiert werden, es werden auch sämtliche Wertpapiere, die die Gemeinde besitzt, verkauft, weil diese angeblich zu risikoreich sind“, so die SPÖ.

Und weiter: „Das Land NÖ hat den Verkauf befürwortet, obwohl diese Anlagen zwei Wirtschaftskrisen überstanden und sogar Wertzuwächse lukriert haben. Anscheinend wird dringend Geld benötigt. Sind die Großprojekte unseres Bürgermeisters etwa doch nicht so einfach zu finanzieren?“ Für die SPÖ sei dies auf jeden Fall nicht akzeptabel.

"Aktien können über Nachts nichts mehr wert sein"

Auch das von der VP verfolgte Projekt „Parkraumbewirtschaftung“ stößt den Roten sauer auf: „Hinter diesem Begriff verbirgt sich das Ende der kostenfreien Nutzung von Parkplätzen. Wie in allen größeren Städten üblich, soll in Zukunft für die Parkzeit in Gänserndorf bezahlt werden.“ Die Gratis-Parkuhr sei dann Geschichte.

Lobner lässt sich die Vorwürfe nicht gefallen: „Die Zahlen über unsere Rücklagen und Überschüsse zeigen eindrucksvoll, wie wir seit dem Jahr 2015, als ich Bürgermeister wurde, gewirtschaftet haben – und das trotz vieler notwendiger Infrastrukturmaßnahmen wie z. B. die Errichtung von acht Kindergartengruppen.“ Vom Verscherbeln des Familiensilbers könne also keine Rede sein, auch nicht bei den Wertpapieren: „Deren Verkauf ist eine Empfehlung des Landes. Aktien können über Nacht nichts mehr wert sein.“ Außerdem werde der Erlös den Rücklagen zugeführt und nicht ausgegeben.

Lobner über die Gemeindebauten: „Die teuren Sanierungen während der SPÖ-Ära haben die Kosten für die Mieter in den besagten Häusern ziemlich steigen lassen. Wo blieb da die soziale Wärme der Genossen? Die SP versucht offensichtlich, Klassenkampf zu betreiben.“

Der Bürgermeister zur Parkraumbewirtschaftung: „Hier werden verschiedenste Varianten ausgelotet. Primär wollen wir im Zuge eines neuen Verkehrskonzepts mehr Parkraum schaffen und diverse Maßnahmen aufeinander abstimmen, um so ein Gesamtkonzept zur Belebung des Zentrums zu entwickeln.“ Eine von mehreren möglichen Maßnahmen herauszupicken, sei unseriös und spiegle lediglich die SPÖ-Stückwerkpolitik der vergangenen Jahre wider: „Unsere gute Arbeit macht die Genossen nervös.“