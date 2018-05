Die NÖN sprach mit Musikschuldirektor Reinhard Stöckl und Geigenlehrerin Celine Roscheck über die Motivation der jungen Menschen zur klassischen Musik.

Niccolo Paganini, der Violinsolist aus Ligurien, avancierte wegen eines Films über sein Leben fast 200 Jahre nach seinem Tod zum Youtube-Star und brachte damit Luka Belic zum Geigenspielen. Sein halbes Leben widmete der erst 10-Jährige schon der Musik, spielt seit vier Jahren Violine und nimmt seit kurzem auch Klavierunterricht. Luka erreichte den zweiten Platz in seiner Altersgruppe. Ebenso wie Camilla Zenkl, die mit ihren 17 Jahren schon auf eine beeindruckende Musikkarriere zurückblicken kann. Eine ganze Reihe von Preisen hat die Bad Pirawartherin bereits eingeheimst und gibt auch regelmäßig Konzerte.

"Die Violine ist das schönste Instrument"

Für Miriam Malkoc wiederum ist klar: „Die Violine ist das schönste Instrument der Welt und ich habe die netteste Lehrerin.“ Die gleichaltrige Laura Ikic versichert ernsthaft: „Es macht mir Spaß, immer neue Stücke einzustudieren.“ Die zarten Mädchen freuen sich sehr über ihren jeweils ersten Platz beim Landesbewerb. Amelie Sladky begann schon mit vier Jahren die musikalische Früherziehung, lernt Violine und spielte für zwei Jahre auch Saxophon in der Bläserklasse. Statt Pop liebt die kleine Matznerin die klassische Musik: „Das sind coole Stücke.“ Amelie errang den dritten Platz.

Ein musikalisches Allroundtalent scheint Jutta Chitta zu sein. Als Sechsjährige begann das Mädchen aus Bad Pirawarth mit dem Klavierunterricht, um zwei Jahre später in den Kinderchor zu wechseln. Seit 2017 wird sie in Sologesang unterrichtet – Platz eins in ihrer Altersgruppe! Wer weiß – vielleicht wächst hier die künftige Elina Garanca heran.

Eines ist allen gemeinsam: die Freude am Musizieren. Stöckl abschließend: „In der Musikschule finden die Kinder die Möglichkeit, ihre Talente auszubauen, aber ebenso notwendig ist die Unterstützung der Eltern.“