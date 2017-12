Alle Hände voll zu tun hatten die Protteser Florianis am Sonntag der Vorwoche. Was war passiert? Gegen 15.45 Uhr schrillten die Sirenen im Feuerwehrhaus – eine Fahrzeuglenkerin war auf der L 11 zwischen Gänserndorf und Prottes in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und mit ihrem Auto im Graben gelandet.

Beim Eintreffen der Silberhelme waren Polizei und Rettung bereits vor Ort. Umgehend bauten die eingetroffenen Kameraden einen Brandschutz auf und klemmten die Autobatterie ab. Anschließend begannen sie mit der Fahrzeugbergung: Mittels Seilwinde wurde der Pkw aus dem Graben gezogen und im Anschluss bei der Kläranlage sicher abgestellt.

Nachdem die Unfallstelle gereinigt war, konnte sie wieder für den Verkehr freigegeben werden. Der Einsatz dauerte insgesamt rund eine Stunde, die Frau wurde unbestimmten Grades verletzt.