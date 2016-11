In der Beziehung mit einem Syrer (21) standen Maßregelungen für eine 26-jährige Weinviertlerin aus dem Bezirk Gänserndorf an der Tagesordnung: Keine offenherzige Kleidung, keine Widerworte und schon gar keine Kontakte zu anderen Männern. Da reichte auch schon ein zufälliger oder flüchtiger Blick der 26-Jährigen auf ein männliches Wesen, um das Blut des 21-Jährigen in Wallung zu bringen.

Am 9. Juli dieses Jahres verstieß die 26-Jährige in den Augen des Syrers seinen Verhaltensregeln. Er rastete aus und wurde gewalttätig: Rasend vor Eifersucht schlug er hemmungslos auf die Gefährtin ein.

Trotz erlittener Hämatome und Prellungen hält die Weinviertlerin an der Beziehung fest. Vor Gericht entschlägt sie sich der Aussage und dies bringt dem beschuldigten Syrer in mehreren Anklagefakten einen Freispruch. Übrig bleibt nur ein nachweisbarer Übergriff, eine Misshandlung mit Verletzungsfolgen: Der bislang unbescholtene und einsichtige Syrer kommt mit einer Diversion – 1.000 Euro Geldbuße und 1.000 Euro Schmerzensgeld für das Opfer – noch einmal glimpflich davon.