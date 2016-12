Ringelsdorf-Niederabsdorf

Während das Ortsbild dank einiger mit vereinten Kräften verwirklichter Verschönerungs-Projekte floriert, sind die Prognosen für den Haushaltsvoranschlag 2017 eher weniger rosig. „Aufgrund gesunkener Hauptwohnsitze erhalten wir im Vergleich zu den Vorjahren ca. 70.000 Euro weniger Bedarfszuweisungen“, so SP-Bürgermeister Peter Schaludek.

Hintergrund: Gemeinden erhalten vom Land gegebenenfalls Förderungen in Form von Bedarfszuweisungen. Deren Höhe orientiert sich an der Einwohnerzahl. Allerdings ist diese in Ringelsdorf im Sinken begriffen. Um diesem Umstand nachhaltig entgegenzuwirken und die Einwohnerzahl wieder zu erhöhen oder zumindest zu stabilisieren, stehe die Gemeinde aktuell in Verhandlung mit einer neuen Wohnbaugenossenschaft.

Auf längst vorhandenem Bauland im Gemeindegebiet soll neuer Wohnraum in Form von Reihenhäusern und Wohnungen geschaffen werden. „Der erste Schritt für eine positive Verwirklichung ist im Gemeinderat mit einem Grundsatzbeschluss gesetzt“, so Schaludek.