„Bedenken Sie bitte, welche gefährlichen Krankheiten durch Ratten bei verstärktem Auftreten – und ein solches wurde in unserer Gemeinde festgestellt – übertragen werden können“, so SP-Bürgermeister Peter Schaludek in seiner Gemeindezeitung. Küchenabfälle und Speisereste, die kompostiert wurden, hätten in jüngster Zeit verstärkt die Schädlinge angelockt.

In allen Gebäuden wird Gift ausgelegt

Die Gemeindeführung ordnete deshalb Maßnahmen zur Bekämpfung an. Diese werden noch im Jänner im gesamten Ortsgebiet durchgeführt. „Auch in Objekten, in denen derzeit keine Ratten beobachtet werden, muss im Interesse des vollen Erfolges eine Bekämpfung erfolgen“, heißt es seitens der Gemeinde, die auch auf etwaige Schäden an Gebäuden, Kanal- und Kläranlagen sowie an Lebens- und Futtermittelvorräten, die von den Nagern verursacht werden, hinweist.