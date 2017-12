Das Budget für 2018, ein Grundsatzbeschluss für einen neuen Spielplatz im Ortszentrum sowie die ersten Schritte zur Umsetzung eines topmodernen Bauhofes waren die Hauptthemen der doch sehr umfangreichen Agenda der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Der Haushaltsvoranschlag für 2018 weist im ordentlichen Haushalt 4.4 Mio. Euro und im außerordentlichen Haushalt 550.900 Euro auf und liegt damit um rund 500.000 Euro über jenem des Vorjahres. Wie Listen-Bürgermeister Peter Hofinger und Amtsleiter Karl Stradner ausführen, sind jede Menge Kleinvorhaben als auch Projektierungskosten für Spielplatz und Bauhof enthalten. Beide betonen unisono: „Die Gemeinde ist, wie schon seit Jahren, sehr solvent. Für Vorhaben müssen keine Kredite aufgenommen werden.“ Wenig überraschend war der Beschluss einstimmig, ebenso wie für den Nachtragsvoranschlag, der hauptsächlich wegen der jährlich anstehenden Neuveranlagung der Rücklagen gemacht wurde.

Mit dem Ankauf von Grundstücken hinter der Brunnengasse stehen gemeinsam mit der bereits in Gemeindebesitz befindlichen Liegenschaft rund 11.000 Quadratmeter Fläche für einen neuen Bauhof zur Verfügung. Geplant ist eine Lagerhalle mit Werkstätte und heizbarer Garage. Dazu kommt ein überdachter Sammelplatz. „Es ist zeitgemäß und wichtig, dass sich der Bauhof am Ortsrand befindet“, so der Amtsleiter. Die Umsetzung ist für die nächsten beiden Jahre geplant. Die drei anwesenden VP-Gemeinderäte stimmten gegen das Projekt.

Einstimmiger Beschluss für Kinderspielplatz

Ein Grundsatzbeschluss in Richtung eines neuen Kinderspielplatzes am Gelände des Sportplatzes fiel einstimmig. Hofinger führt aus: „Eine Erweiterung und Rodung im Schlosspark ist naturschutzrechtlich problematisch. Durch den Abbruch der Kabinenanlage kann in diesem Bereich eine moderne und kindgerechte Anlage errichtet, das bestehende Spielfeld zusätzlich für Sportzwecke genutzt werden.“ Auch dieser Beschluss fiel einstimmig.

Die Abschaffung des Pflegeregresses bereitet der Gemeinde kostenrechtliche Kopfschmerzen. Zu viele Fragen bezüglich der Finanzierung scheinen derzeit ungeklärt. Wenn die Gemeinde auch grundsätzlich die Entscheidung des Landes begrüßt, wird mit einer Resolution die sofortige Aufnahme von Gesprächen mit den kommunalen Interessensvertretungen gefordert.