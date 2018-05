Was tut man nicht alles, um vor den Nachbarn zu bestehen – vor allem, wenn diese nervtötend mit Geld und guten Beziehungen angeben. So täuschen der Juniorbanker Robert Schilling (Walter Engelmayer) und seine junge Frau Christine (Kristina Hammer) zuerst eine Beförderung und dann eine Weltreise vor. Oder hilft auch diesmal Tante Franzi (Eveline Szerb) mit einer Geldspritze aus und was hat die mit den beiden Einbrechern „Peckerl“ (Michi Steinzer) und „Spinne“ (Alfred Boucek) zu schaffen? Und überhaupt, geht bei den ach so tollen Nachbarn Wolfgang Kugler (Ferry Fallnbügl) und seiner Baronessegattin Dessi (Elisabeth Engelmayer) wirklich alles mit rechten Dingen zu?

Für die Regie zeichnet Martin Mötz verantwortlich, seine Gattin Hilde übernahm die Produktionsleitung. Sonja Fallnbügl übernahm die Maske und den Souffleurkasten. Bei der ausverkauften Premiere gesehen Listenbürgermeister Peter Hofinger, Vize Werner Kurz, Amtsleiter Peter Stradner und natürlich „Hausherr“ Dechant Kazimierz Wiesyk. Das Stück stammt aus der Feder der beiden Weinviertler Autoren Gerald Bichinger und Hannes Vogler, die der Theatergruppe ebenfalls die Ehre gaben.