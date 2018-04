Das Postamt in Schönkirchen befindet sich an der Unteren Hauptstraße 28 und hat die Form eines gelben Briefkastens, der für die Dauer von drei Wochen an starker Überfüllung litt. Aufgefallen ist dieser Umstand dem Ehepaar Helga und Michael Sommer, die sich wunderten, warum ihre Osterwünsche nicht beim Empfänger ankamen.

"Die zuständige Kollegin war auf Urlaub"

Die beiden sind in einem Alter, in dem statt moderner WhatsApp-Nachrichten oder E-Mails noch Briefe und Postkarten geschrieben werden. Frau Sommer traf zufällig die eigentlich für ein anderes Rayon verantwortliche Zustellerin, die sich dann des schon prallvoll gefüllten Postkastens erbarmte und das tat, was laut Aufschrift eigentlich Montag bis Freitag um 10 Uhr zu erledigen wäre.

Die NÖN fragte bei David Weichselbaum, Pressesprecher der Post, nach: „Die zuständige Kollegin war auf Urlaub, der Springer hat dann leider die Entleerung übersehen. Es gab schon ein Gespräch diesbezüglich, das sollte in Zukunft nicht mehr vorkommen.“ Gewöhnlich gebe es in diesem Bereich keine Beschwerden und die Entleerung werde plangemäß durchgeführt.