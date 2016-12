SchÃ¶nkirchen-Reyersdorf

So ein Kurzfilm dreht sich nicht von selbst – neben Geld, Filmlocations, Drehgenehmigungen und Schauspielern braucht es vor allem eines: den Willen, das Projekt trotz aller Widrigkeiten zu verwirklichen – bis es letztlich über die Kinoleinwände flimmern kann.

Einer, der die notwendige Leidenschaft mitbringt, ist Simmy Kailath. Sein Kurzfilm „Sora“ feierte am Sonntag in Wien Premiere. Das Drama schildert die Geschichte des 20-jährigen Tony – gespielt von Kailath selbst, der auch Regie führte. Tonys Mutter erkrankt an einem Gehirntumor – aufgrund des fortgeschrittenen Stadiums besteht keine Chance auf Heilung.

Um die Trauer zu lindern, überlegt sich Freundin Evy (Nélida Martinez), ihre Cousine Sora (Lana Matic) zu Tonys Familie zu schicken, um dieser mit ihrer außergewöhnlichen Art zu helfen. Gedreht wurde von August bis September in Wien und Schönkirchen-Reyersdorf – Kailaths Heimatort. Seitens der ÖBB erhielt man eine Genehmigung für den Dreh bei der Haltestelle Silberwald.

„Aus praktischen und natürlich in erster Linie finanziellen Gründen haben wir einzelne Szenen bei mir zu Hause gedreht. Grundsätzlich haben die Beteiligten kostenlos ihre Arbeit für dieses Projekt zur Verfügung gestellt. Ich habe nach der Reihe einzelne Schauspieler persönlich bzw. über deren Agenturen angeschrieben“, berichtet Kailath über den Entstehungsprozess des Kurzfilms. Dieser soll nun bei diversen Festivals gezeigt werden.