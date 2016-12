SchÃ¶nkirchen-Reyersdorf

Listen-Bürgermeister Peter Hofinger führt derzeit einen Kampf gegen Windmühlen – im wörtlichen Sinn. Die Gemeinde legte Beschwerde gegen einen Bescheid des Landes Niederösterreich zum sogenannten „Re-Powering“ von einigen Anlagen auf Gänserndorfer Gemeindegebiet ein.

„Wir vertreten die Interessen unserer Bürger. Die neuen Windräder sind viel höher“, argumentiert Hofinger seine Beweggründe. Zudem wäre die Gemeinde in der künftigen Baulandentwicklung wegen größerer Mindestabstände eingeschränkt. Er lässt diesbezüglich kein gutes Haar an seinem Bürgermeisterkollegen aus Gänserndorf, René Lobner (VP). „Mit Kurt Burghardt (Alt-SP-Bürgermeister und nunmehriger Stadtrat in Gänserndorf, Anm. der Redaktion) hatte ich anderes vereinbart“, beklagt Hofinger eine mangelnde Kooperation mit Lobner.

Hofinger will nicht aufgeben

Dieser sieht die Angelegenheit allerdings pragmatisch: „Wir haben einen gültigen Gemeinderatsbeschluss für das ,Re-Powering‘, und zwar mit deutlicher Mehrheit.“ Eine anderslautende Vereinbarung sei ihm nicht bekannt. Die Stadtgemeinde Gänserndorf hat, basierend auf diesem Beschluss, einen Gestattungsvertrag unterschrieben. Lobner weiter: „Peter Hofinger will die Windräder nicht. Wenn er Beschwerde einlegt, ist das sein gutes Recht.“

Derzeit sehen die Karten für Schönkirchen-Reyersdorf nicht gut aus. Das Landesverwaltungsgericht hat die Rechtsmeinung des Landes NÖ bestätigt.

Hofinger will nicht aufgeben und hofft weiterhin auf einen Ausgang des Verfahrens in seinem Sinne. An die 35.000 Euro hat die Gemeinde für die Gerichtsverfahren schon in die Hand genommen. Der Gemeinderat steht hinter ihm. Die Causa ist nun beim Höchstgericht anhängig, eine abschließende Entscheidung gibt es zurzeit nicht.