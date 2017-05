SchÃ¶nkirchen-Reyersdorf

Regen, Wind, weit unterdurchschnittliche Temperaturen und sogar vereinzelte Schneefälle prägten die vergangenen Wochen und selbst die hart gesottenen Wasserratten wird es so bald nicht ins kühle Nass ziehen. Dennoch: Anfang Mai markiert traditionell den Saisonbeginn in vielen Freibädern, so auch in der Gemeinde.

Die NÖN fragte bei Listen-Bürgermeister Peter Hofinger nach, ob das Reyersdorfer Parkbad auch dieses Jahr an seinem Eröffnungstag (1. Mai, Anm.) festhält. „Die Vorbereitungsarbeiten sind darauf ausgerichtet, dass wir diese Woche starten können. Natürlich kann es sein, dass bei Schlechtwetter kein Betrieb stattfindet, das wird dann allerdings über Facebook bekannt gegeben. Wir sind aber auf jeden Fall startklar“, so der Ortschef.

Anlage liegt inmitten des Schlossparks

Allerdings: Man gehe heuer mit einem Minus von rund 20.000 Euro in die Saison, da zahlreiche Wartungsarbeiten angefallen seien. Hofinger: „Wir haben die Leitungen im Pumpengebäude erneuert und auch im Sanitärbereich waren Reparaturen notwendig. Bei einem an die 50 Jahre alten Bad muss man immer wieder mit Instandhaltungsarbeiten rechnen.“

Zur Info: Das Parkbad war zum Zeitpunkt seiner Eröffnung im Jahr 1968 das modernste seiner Art in Österreich. Die Anlage liegt inmitten des Schlossparks. Sie verfügt über ein Schwimmbecken, das für die Abhaltung internationaler Wettbewerbe geeignet ist.