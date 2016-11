SchÃ¶nkirchen-Reyersdorf

Ein schwerer Unfall ereignete sich vergangenen Dienstag gegen 12 Uhr mittags an einer Straßenkreuzung mit der L 3159: Ein 19-jähriger Groß-Schweinbarther, der mit seinem Pkw in die Kreuzung einfuhr, gab an, dass ein 22-jähriger Lkw-Fahrer die Stopp-Tafel missachtet hätte und in die Kreuzung eingefahren sei. Er selbst habe noch versucht zu bremsen, konnte die Kollision aber nicht verhindern.

Der 19-Jährige sowie der 17-jährige Beifahrer des Lkw-Lenkers mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die örtlichen Florianis waren mit zehn Mann im Einsatz.