„Live is Life“, ein international erfolgreicher Song der österreichischen Band Opus aus dem Jahr 1984 – und jetzt neu aufgenommen vom Sierndorfer Dj-Duo Harris & Ford.

Kevin Kridlo und Patrick Pöhl entdeckten auf YouTube Sängerin ENA, engagierten sie und produzierten die Nummer neu, dieses Mal jedoch in deutscher Sprache. „Die Jungs von Opus waren von der neuen Interpretation ihres Superhits jedenfalls total begeistert und erteilten auf der Stelle ihre Freigabe“, so das Duo.

Mit dem selbst geschriebenen deutschen Text geben die beiden Sierndorfer Eindrücke aus ihrer noch jungen Karriere im Showbusiness wieder – es gehe um Emotionen, die sie bei ihren vielen DJ-Auftritten erleben.

Harris & Ford verzeichnen mit ihren Songs und Remixen über 40 Millionen Aufrufe bei YouTube und Spotify sowie zahlreiche Top-Platzierungen in nationalen und internationalen Charts. Live zählen die beiden mittlerweile auch zu den Top-Acts an der Playa de Palma auf Mallorca. Auch heuer wollen sie mit „Live is Life“ den dortigen Megapark wieder zum Beben bringen.