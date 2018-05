Feuerwehrkurrat Pater Karl Seethaler nahm die Segnung des Gebäudes vor und hatte mit Priesterornat und Feuerwehruniform Kleidungsstress. Der Großteil der Bauarbeiten wurde schon im Winter abgeschlossen, das Fest sollte jedoch zum Florianitag stattfinden.

Im Dachgeschoß entstanden ein großer Schulungsraum, das Besprechungszimmer sowie eine kleine Küche und Sanitäranlagen. Die Verbindung mit dem Erdgeschoß erfolgt durch einen lichtdurchfluteten Stiegenhausanbau, dessen Außenseite gleichzeitig als Übungswand für das „Anleitern“ dient. Anschlüsse für die Stromversorgung mittels Generator machen die Wehr künftig auch bei Netzausfällen voll einsatzfähig. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 400.000 Euro.

In seiner Ansprache tadelte Landtagspräsident Karl Wilfing VP-Bürgermeister Herbert Stipanitz ironisch: „Man setzt nicht die Festredner in den Schatten und die Gäste in die Sonne.“

Wohl in Anspielung darauf, dass es erst nach Festakt und Segnung etwas zu trinken gab. Bezirksfeuerwehrkommandant Georg Schicker machte den Ortschef mit der Überreichung der Florianiplakette sprachlos – was sicherlich selten genug vorkommt. Für die musikalische Gestaltung zeichnete der Musikverein Spannberg unter der Leitung von Judith Brandstätter verantwortlich. Auch zahlreiche Festgäste gaben sich die Ehre.