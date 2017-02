Gleich mehrere Großvorhaben stehen auf der Agenda von VP-Bürgermeister Herbert Stipanitz – Bauplätze, Erweiterung des Kindergartens und der Dachausbau des Feuerwehrhauses werden die Gemeinde heuer beschäftigen. Dem Umweltgedanken wird durch die Errichtung einer E-Tankstelle Rechnung getragen.

Das Siedlungsgebiet am Hofstadl ist ausgereizt, die Nachfrage nach Bauland jedoch ungebremst vorhanden. Derzeit laufen Gespräche mit Grundeigentümern zum Ankauf neuer Flächen. Geplant sind ca. 30 Bauplätze in der Größe von 600 bis 700 Quadratmetern. „Es ist mir wichtig, dass Spannberger und solche, die es werden wollen, günstiges Bauland vorfinden“, so Stipanitz.

Der Kaufpreis liege mit rund 20 Euro pro Quadratmeter im leistbaren Bereich. Der Ortschef weiter: „Wir haben zwar keinen Bahnanschluss, dafür eine intakte Straßen-Infrastruktur. Seit einigen Jahren ist Spannberg Zuzugsgemeinde.“ Ab 2018 sollen die Plätze zum Verkauf bereitstehen, Interessensbekundungen sind schon ab sofort bei der Gemeinde möglich.

Um für die damit einhergehende höhere Kinderanzahl Platz im Kindergarten anbieten zu können, steht heuer der Zubau für eine dritte Gruppe am Plan. Geplanter Fertigstellungstermin ist 2018. „Wir haben Übergangslösungen vorbereitet“, steht Stipanitz zu seiner Devise „Jedem Kind seinen Kindergartenplatz“.

„Will eine lebenswerte Gemeinde für alle“

Auch die Menschen am anderen Ende der Lebensspanne liegen dem engagierten Ortschef am Herzen. „Ich setze mich dafür ein, dass unsere Gemeinde für Menschen aller Altersstufen ein lebenswerter Ort ist“, wollte Stipanitz noch nicht ins Detail gehen.

Gute und vor allem unbezahlbare Arbeit leiste die Freiwillige Feuerwehr. Um dem gestiegenen Platzbedarf Rechnung zu tragen, beginnen im April die Arbeiten zum Ausbau des Dachbodens im Feuerwehrhaus. Die Jugendfeuerwehr wird dort Platz finden, dazu kommen ein Sitzungssaal und Räumlichkeiten für das Kommando. Die Kosten betragen rund 400.000 Euro, Finanzierungshilfe vom Land sei bereits zugesagt.

Ebenfalls im April soll eine Tankstelle für Elektroautos zur Verfügung stehen: Für Stipanitz ein „Kick“ in Richtung Umweltbewusstsein, zumal bereits einige der ansässigen Firmen die Anschaffung eines Elektroautos in Erwägung ziehen. Als Standort sei der Hauptplatz geplant.

Weniger gut situierten Einwohnern greift die Gemeinde finanziell unter die Arme. Bezieher der Ausgleichszulage erhalten nach erfolgter Vorlage der bezahlten Rechnungen gleich 50 Prozent der Müll- und Kanalgebühren für das Vorjahr zurückerstattet.