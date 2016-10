Das Interesse am Spatenstich für das schon länger geplante „Golf- und Lifestylezentrum Marchfeld“ in Raasdorf war so groß, dass man meinte, es fände schon die Eröffnung der vielseitigen Sportanlage statt. Das fiel auch Landeshauptmann-Stellvertreterin Johanna Mikl-Leitner auf, die die lange Liste an honorigen Persönlichkeiten, die Organisator und Groß-Enzersdorfer VP-Stadtrat Reinhard Wachmann begrüßen durfte, anführte.

Wachmann freute sich weiters über den Besuch von VP-Landtagsabgeordnetem René Lobner, Raasdorfs VP-Bürgermeister Walter Krutis (stellvertretend für eine Reihe weiterer Bürgermeister und Gemeinderäte aus der Region), Wirtschaftskammer-Obmann Andreas Hager, den Direktor der NÖ Wohnbaugruppe, Walter Mayr, Banken-Vertreter und natürlich sein Team: Andi Brier, Gerald Huber, Dietrich Iser, Gerhard Karl, Alexander Mildner und Martin Rentenberger, denen er speziell dankte.

„Manche glaubten bereits, das Projekt würde scheitern, aber wir konnten alle Hürden meistern und nun stehen wir vor dem Spatenstich“, frohlockte Wachmann. Eine dieser Hürden war ein Wohnhaus im Betriebsgebiet, das eine Lärmschutzwand um 250.000 Euro und eingeschränkte Gastronomie-Öffnungszeiten erfordert hätte.

Spatenstich für die erste Bauphase

Nun konnte aber eine Lösung gefunden werden und die erste Phase der Errichtung des Golf- und Lifestylezentrums kann beginnen. In dieser werden der „Marchfeldstadl“, ein Abenteuer- und Fußballgolfplatz sowie eine Driving Ranch und Golfschule entstehen. Später folgen dann ein 9-Loch-Golfplatz und der Vollausbau.

Hausherr Krutis lobte Wachmanns Ausdauer und freut sich über eine große Attraktion für seinen Ort: „Die Gemeinde steht hinter dem Projekt.“ Lobner lobte ebenfalls Wachmanns langen Atem, sein tolles Team und ein wunderbares Projekt für das aufblühende Marchfeld. In diese Kerbe schlug auch Landeshauptmann-Stellvertreterin Johanna Mikl-Leitner, die auch die bis zu 80 neu entstehenden Arbeitsplätze hervorhob und versprach: „Wenn ich Zeit habe, werde ich auch golfen kommen. Vor 20 Jahren habe ich meine Platzreife in Schönfeld erlangt, mit zwei Handicaps – dem Ball und dem Schläger.“