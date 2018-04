Großeinsatz für die Freiwilligen Feuerwehren aus Dürnkrut, Waidendorf und Jedenspeigen vergangene Woche Donnerstag in den späten Abendstuden: In einem Stelzenhaus aus Holz an der March war Feuer ausgebrochen, binnen kürzester Zeit stand die Fischerhütte in Vollbrand.

Mit schwerem Atemschutz ausgerüstet wurde der Brand gelöscht. Verletzt wurde niemand. Der Wiener Besitzer der Hütte war zum Zeitpunkt des Feuers nicht im Haus. An diesem entstand hoher Sachschaden, die Brandursache ist ungeklärt.