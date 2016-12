Die Angerner Katastralgemeinde ist Produktionsort zahlreicher Weine. Vor allem im Herbst laufen die Pressmühlen in den Kellern auf Hochtouren. Bei der Herstellung entstehen jedoch nicht nur edle Rebensäfte, sondern auch Abwässer, etwa durch das Auswaschen der Presswägen. Diese müssen normalerweise in den Schmutzwasserkanal eingeleitet werden. Nicht jedoch in Stillfried: Dort leiteten so manche Winzer die Abwässer in den Regenwasserkanal ein.

Kommende Saison werden die Stillfrieder Kellereibetriebe kontrolliert, so Amtsleiter René Zonschits. | Gemeinde

Weil die Bezirkshauptmannschaft davon Wind bekam, gab es jüngst eine Rüge vom Land NÖ. Und nicht nur das: Sollte es weiterhin zu Verunreinigungen kommen, wird über die Marktgemeinde eine Verwaltungsstrafe verhängt. Konsequenz für die Winzer: „In der kommenden Weinleseperiode werden wir in den Stillfrieder Betrieben Kontrollen durchführen“, so Amtsleiter René Zonschits, ebenfalls Winzer, allerdings in Ollersdorf und damit von den Überprüfungen nicht betroffen.

Eine weitere Auflage des Landes war, alle Stillfrieder Kellereibetriebe über den Umstand zu informieren. Dies wurde bzw. wird in den kommenden Wochen erledigt.