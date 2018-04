Besucher stürmten die Marchfeldmesse.

Letztes Wochenende ging die 43. Marchfeldmesse über die Bühne. Ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Konzerten, Modenschauen, einer Kunstausstellung und einem Vergnügungspark rundeten die Angebote der Aussteller ab.

Die Fotos der Marchfeldmesse werden präsentiert von:

www.suchodolski.at



Von der Abtropftasse bis hin zum Ziegenkäse war alles vertreten, was das Verbraucherherz begehrte. Das Event wurde am Freitag von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner im Beisein zahlreicher Politpromis feierlich eröffnet. Der Segen kam von Pfarrer Alexandre Mbaya Muteleshi, der sich heuer über einen eigenen (kirchlichen) Stand auf der Messe freute.

Aufgrund des schönen Wetters strömten die Besucher zur Freude der Aussteller und Gastronomen scharenweise zur Messe. An den Abenden heizten Bine Hagn, Homage und die Memphis Bandits dem Publikum so richtig ein.