Mehrere Leser reagierten heftig auf den Artikel „ Post im falschen Kastl “. Am vergangenen Donnerstag äußerte auch Michael J. (Name der Redaktion bekannt) seinen Unmut gegenüber der Post. Zum wiederholten Male seien ihm die falschen Sendungen zugestellt worden. „Diesmal war es nicht – wie fast schon zur Gewohnheit geworden – die falsche Hausnummer, sondern gleich eine falsche Straße. Allerdings stimmte dafür die Hausnummer“, so der Postkunde.

Was ihn aber am meisten stört, sei, dass es keine Möglichkeit gebe, diesbezüglich mit der Post in Kontakt zu treten. „Ich wohne in einem Einfamilienhaus, wo ich die falschen Sendungen nirgends für den Postler deponieren kann. Auf Anrufe gibt es seitens des Unternehmens keine Reaktion (Tonband) oder es ruft mich jemand eine Woche später zurück. Es ist unzumutbar, jedes Mal bei einer falschen Zusendung auf das Postamt fahren zu müssen.“ Auch auf der NÖN-Homepage machten die Leser in Kommentaren ihrem Unmut Luft.

"Wir werden der Sache sicher nachgehen“

„In Strasshof sind nur ortskundige Stammzusteller unterwegs. Außerdem gibt es derzeit keine Personalausfälle durch Krankheit oder Urlaub“, reagiert Post-Sprecher David Weichselbaum verwundert. Es könne allerdings auch sein, dass die Sendungen von einem Partnerunternehmen, das auch in dem Gebiet tätig ist, falsch zugestellt wurden. Dies müsste man mit den jeweiligen Firmen abklären.

„Ich will nicht jemandem anderen den ,schwarzen Peter‘ zuschieben. Wir werden der Sache sicher nachgehen“, sagt Weichselbaum, dem derzeit keine Beschwerden bekannt sind.