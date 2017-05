Bürgerlisten-Chef Paul Ebhart zeigt sich weiterhin angriffslustig und attackiert erneut SP-Bürgermeister Ludwig Deltl – und der Ton wird zunehmend rauer: „Für wie dumm hält der Ortschef die Gemeindebürger eigentlich?“, fragt er.

Was erregt sein Gemüt diesmal? Es geht erneut um die von Ebhart gefürchteten Schotterbeete in der Waldstraße (die NÖN berichtete), „die anstatt der Grünstreifen kommen sollen“, so der Gemeindepolitiker. „Deltl hat in seiner Reaktion davon gesprochen, dass rund 1,25 Meter unangetastet bleiben, dabei handelt es sich doch um den Gehsteig.“

SP-Ortschef Deltl: „Habe schon Stellung genommen.“ | Archiv

Auch zu den, so Ebhart, zu früh verschickten Erlagscheinen zur Begleichung der Friedhofsgebühren legt er nach: „Da ist eine Ratenzahlung die bessere Option, als zu hoffen, dass die Leute früher zahlen.“ Ortschef Deltl reagiert sauer: „Darauf gehe ich nicht mehr ein. Ich habe bereits Stellung genommen und will diese Dinge nicht mehr über die Medien diskutieren.“ Ebhart habe und hätte Gelegenheit gehabt, ihn bei den verschiedensten Anlässen darauf anzusprechen.