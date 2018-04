Das Eisenbahnmuseum Heizhaus war Schauplatz eines Film-Drehs über das geschichtsträchtige Marchfeld. Der Streifen umspannt einen Zeitraum von 1278 bis 1918, der Zeit des ersten und letzten Habsburgers. Die Arbeiten für die Produktion starteten bereits im letzten Herbst. Auch am Samstag wurden in Raasdorf Szenen über die Zeit der Pest gedreht.

Die Schauspieler, die als Soldaten verkleidet waren, stellten auch den Weg zur Front dar. | Knotz

Im Eisenbahnmuseum entstanden zwei Aufnahmen, die den Abtransport der letzten Soldaten an die Front gegen Ende des Ersten Weltkrieges sowie die Ausstellung von Urlaubsscheinen in einem Büro des Militärs zeigen.

Erika Eggenburger und Walter Kunz in einer rührenden Abschiedsszene. | Knotz

Der Film soll Mitte August in den Kinos und anschließend in allen österreichischen Lichtspieltheatern gezeigt werden.

Die Produktion entstand auf Initiative von Gemeinden in der Region. Das Besondere an diesem Filmwerk ist, dass die Statisten aus den jeweiligen Ortschaften stammen. Anita Lackenberger (Regie, Buch und Produktion) im NÖN-Gespräch: „Die Menschen spielen hier ihre eigene Geschichte und das Leben in der damaligen Zeit.“