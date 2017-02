Einen freudigen Empfang gab es am Samstag für ein neues Kommandofahrzeug der FF. Stolz sind die Florianis vor allem, weil sie das Fahrzeug – zum Preis von 80.000 Euro – aus Eigenmitteln der Einsatzverrechnung und Spenden – ganz ohne Unterstützung der Gemeinde – finanziert haben.

Auch die Innenausstattung wurde von einem Projekt-Team unter der Leitung von Kommandant-Stellvertreter Markus Schamböck selbst entworfen und den Wünschen des Teams entsprechend gestaltet.

Das Fahrzeug wurde am Samstag an die örtliche Feuerwehr ausgeliefert, von Kommandant Lorenz Hummel in Empfang genommen und an Fahrmeister Friedrich Cerny übergeben. Anschließend wurde gemeinsam mit SP-Bürgermeister Ludwig Deltl und SP-Vizebürgermeister Walter Vock noch ein wenig gefeiert.