Bereits am 23. August soll Grünen-Gemeinderat Gerhard Haitzer eine E-Mail-Nachricht an SP-Bürgermeister Ludwig Deltl geschrieben haben. Darin habe er dem Ortschef vorgeschlagen, am Friedhof zusätzlichen Platz für Urnen zu schaffen, da in der bestehenden Urnenwand nur mehr Platz für zwei Bestattungen sei.

Allerdings soll Haitzers Nachricht bis heute vom Bürgermeister nicht beantwortet worden sein. Deltl kontert: „Es sind bereits vor Haitzers E-Mail Maßnahmen getroffen worden. Da die Anzahl der Urnenbestattungen heuer sehr hoch war, habe ich schon mit einem örtlichen Baumeister Kontakt aufgenommen, um die Kosten einer zusätzlichen Urnenwand zu erheben.“

In der nächsten Gemeinderatssitzung soll über dieses Thema abgestimmt werden. Geplant sei eine Wand für 24 zusätzliche Urnen.