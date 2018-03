Grünen-Gemeinderat Gerhard Haitzer fragt sich, ob zwei Geschwindigkeitszonen (70 km/h und 50 km/h) auf der B8 noch sinnvoll sind. „Seitdem sechs Radargeräte im Ortsgebiet auf der B8 entfernt wurden, steigt die Geschwindigkeit auf der Bundesstraße wieder an. Gerade im Bereich zwischen Hofer und Ortsende in Richtung Gänserndorf geben die Autofahrer Gas. Dort sind auch 70 km/h als Höchstgeschwindigkeit erlaubt. Dem Gefühl nach verstehen das viele aber als unterste Grenze“, so der Grüne.

Es würden sich immer mehr Geschäfte und Supermärkte entlang der Hauptstraße ansiedeln. Dazu kämen die vielen Reihenhaussiedlungen mit einer direkten Ausfahrt auf die Hauptstraße. „Wir glauben, dass eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h im gesamten Ortsgebiet zielführend ist und zu weniger gefährlichen Verkehrssituationen führen würde. Eine Tempodrosselung wäre weiters sehr sinnvoll, weil auch der neue Schulcampus an der Hauptstraße gebaut wird“, meint Haitzer weiter.

"Schulcampus ist mit einer eigenen Ampelanlage gekoppelt"

SP-Bürgermeister Ludwig Deltl sieht die Sache naturgemäß etwas anders: „Der Schulcampus ist mit einer eigenen Ampelanlage an die B8 gekoppelt und hat direkt nichts damit zu tun. Das Land NÖ hat uns auch bereits abgeraten, im zweiten Zentrumsbereich bei Silberwald eine 50er-Zone einzurichten, um die Autofahrer nicht zu verwirren. Bezüglich der Radargeräte hat die Polizei damals entschieden, diese abzubauen, weil es kaum zu Geschwindigkeitsüberschreitungen gekommen ist.“

Nur im Falle, dass die S8 gebaut wird, sei eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 50 km/h sinnvoll, um den Verkehr auf die S8 als höherrangige Verkehrsfläche abzuleiten. Im Zuge einer Verkehrsverhandlung vor drei Wochen stellte sich laut Deltl heraus, dass eine Unfallhäufung kurioserweise im 50-km/h-Bereich stattfand. Hauptsächlich handle es sich dabei um Auffahrunfälle.

„Eine Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 50 km/h wäre für mich ein Angriff auf viele Pendler. Nur im Falle einer Entlastung durch die S8 wäre eine solche Maßnahme sinnvoll“, so Deltl.