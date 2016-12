Nun ist es durch: Die Volksschule wird neu gebaut. In der jüngsten Gemeinderatssitzung kam es teils emotionsgeladenen Debatten rund um das Thema „Volksschule – Sanierung oder Neubau?“.

Die brennendste Frage war wohl die Finanzierung: Den 18 Mio. Euro für die Restaurierung stehen 27 Mio. bei einem Neubau in der Nähe der Europa-Mittelschule gegenüber. SP-Bürgermeister Ludwig Deltl leitete den Tagesordnungspunkt mit einer Erläuterung ein: Bei einer Raumbedarfs-Feststellung durch die Schulbehörde, die Förderstellen der NÖ Landesregierung und Pflichtschulinspektor Karl Stach sei erhoben worden, dass die Schule künftig über mindestens 26 Klassen und etliche Nebenräume verfügen müsse.

Deltl: „Sanierte Schule bald wieder zu klein“

„Eine Sanierung des alten Gebäudes wäre durchaus möglich, jedoch würden wir in einigen Jahren an Kapazitäts-Grenzen stoßen und die Schule wäre wieder zu klein“, so der Ortschef. Im Neubau hätte man Platz für 26 Klassen (diese Anzahl könne jederzeit erweitert werden), eine Vergrößerung der Musikschule sowie genug Freiflächen. Außerdem könne man viele Räume gemeinsam mit der benachbarten Europa-Mittelschule nutzen.

Bürgerlisten-Obmann Paul Ebhart äußerte sich kritisch, dass es bei einer Entscheidung für einen Neubau kein Konzept für das alte Gebäude gebe und dieses dennoch renoviert werden müsse. „Ein Neubau dauert etwa vier Jahre, in dieser Zeit kann man sich überlegen, was mit dem alten Gebäude geschieht. Außerdem haben Sie seit Ende August Informationen, was mit dem alten Gebäude geschehen soll“, antwortete der Ortschef und deutete an, das Gemeindeamt dorthin umzusiedeln oder das Gebäude komplett zu schleifen.

Ein weiterer Vorteil sei, dass ein Neubau den laufenden Schulbetrieb nicht stören würde. Bei einer Sanierung müsse man jedoch einen provisorischen Schulbetrieb mit Containern anstatt Klassenzimmern durchführen. Auch SP-Gemeinderat Günther Kussmann sprach sich für eine neue Schule aus: „Das Verkehrsproblem durch die vielen Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, wäre an dem alten Standort für die Anrainer noch unerträglicher als derzeit.“

"Halten das Projekt für machbar"

Im Anschluss kamen die Profis zu Wort: Zur Sitzung waren auch das Planungsteam für den Neubau und der Finanzberater der Gemeinde, Franz Wolfbeisser, geladen. Die Planer waren sich allesamt einig: Das alte Schulgebäude müsse bei einer Sanierung teilweise ausgehöhlt werden, da es den statischen Anforderungen nicht mehr entspreche.

Das Haus sei außerdem nicht barrierefrei und zusätzlich müssten neue Fenster eingebaut werden. Weiters müsse Vollwärmeschutz und Wärmedämmung im Bereich des Bodens und Daches installiert werden. Ebhart pflichtete teilweise bei, dennoch äußerte er Bedenken, dass sich die Gemeinde mit dem Neubau finanziell übernehmen könnte. Finanzexperte Wolfbeisser meinte dazu: „Wir haben eine langfristige Finanzplanung mit einem Fix-Zinssatz ins Auge gefasst und dem Land NÖ dieses zur Überprüfung vorgelegt. Eine mündliche Zusage ist bereits erfolgt. Aufgrund gewisser Rahmenbedingungen halten wir das Projekt für machbar.“

Die Leasingraten für den Neubau wären leistbar, da andere Verbindlichkeiten in der selben Höhe auslaufen – die Ausgaben für Kreditverbindlichkeiten der Gemeinde würden dadurch gleich hoch bleiben.

Im Anschluss an Wolfbeissers Ausführungen stellte der Bürgermeister den Antrag auf einen Neubau des Schulgebäudes: Bis auf die Bürgerliste, deren Mandatare sich der Stimme enthielten, waren alle für einen Schulneubau.