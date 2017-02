Die Gemeinde und das Rote Kreuz kümmern sich nun um den 66-jährigen Mann, der beim Brand eines Hauses (die NÖN berichtete) sein gesamtes Hab und Gut verloren hat. SP-Bürgermeister Ludwig Deltl und Rotkreuz-Geschäftsführer Wolfgang Antos haben alle Hebel in Bewegung gesetzt, um dem 66-jährigen zu helfen.

SP-Bürgermeister Ludwig Deltl will vor allem bei der Beschaffung einer Wohnung helfen. | Archiv

Ortschef Deltl hatte sich bereits kurz nach dem Feuer mit seinen Mitarbeitern kurzgeschlossen und über Möglichkeiten einer Spontanhilfe gesprochen.

Er berichtet: „Der Mann ist nun aus dem Krankenhaus entlassen worden und vorübergehend bei Verwandten untergekommen. Wir werden uns um geeigneten Wohnraum umsehen und gegebenenfalls bei Wohnungsanbietern vermitteln.“

Rotkreuz-Geschäftsführer Wolfgang Antos unterstützt das Bandopfer mit Mitteln aus der Spontanhilfe. | Archiv

Das Rote Kreuz will den Mann mit finanziellen Mitteln aus der Spontanhilfe unterstützen: „Vorrangig geht es um neue Bekleidung, da durch den Brand alles verloren ging.“ Auch bei der Beschaffung einer neuen Unterkunft will die Rettungs-Organisation unterstützen. „Das Rote Kreuz beschränkt sich nicht nur auf Rettungs- und Krankentransporte, sondern steht auch in Notfällen, wie dieser einer ist, den Opfern zur Seite“, so Antos abschließend.