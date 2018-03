Der nicht geständige Mann verursachte dabei einen Schaden von etwa 1.500 Euro.

Dem kosovarischen Staatsbürger wird zur Last gelegt, dass er eine Firma heimsuchen wollte und in eine Wohnung in der niederösterreichischen Gemeinde eingedrungen war. Diebesgut konnte er dabei nicht mitnehmen.

Beamte der Polizeiinspektion Deutsch-Wagram forschten den 27-Jährigen als Beschuldigten aus, der sich wegen eines anderen Einbruchsdiebstahls in Strafhaft befindet.