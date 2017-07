Demnächst soll in der Nähe des alten Flugfeldes ein größeres Gebäude zur gewerblichen Nutzung errichtet werden. Nachdem das Gelände gegen Ende des Zweiten Weltkriegs unter schwerem Beschuss stand und auch ein strategisches Ziel der alliierten Bomber war, lag es auf der Hand, das Gebiet nach Kampfmitteln abzusuchen.

Um die explosiven Überraschungen im Boden vorab zu erkennen, sind Spezialisten am Werk. Kriegsmittelexperte Peter Bartosch hat den Auftrag, etwaige Blindgänger wie Bomben und Granaten sowie andere Munition oder alte brandgefährliche Hinterlassenschaften der Kriegsjahre aufzuspüren.

Steindl: „Wie in einem James-Bond-Film“

Von Umfang und der dabei nötigen Qualifikation sowie Präzision überzeugte sich auch FP-Bezirksparteiobmann Herbert Steindl: „Wenn man damit noch nie in Berührung gekommen ist, hört sich das alles wie ein James-Bond-Film an. Es wird einem die Gefahr hier richtig bewusst. Wir können froh sein, dass wir solche Experten wie Bartosch haben, die uns vor Augen führen, welche Relikte noch immer für uns im Boden lauern.“

Der 37-jährige Bartosch schlug bereits in frühen Jugendzeiten den Karriereweg seines Vaters als Kampfmittelprofi ein. Mittlerweile werden der Hohenauer und sein Spezialistenteam sogar bis in die Schweiz beordert, um mit Magnetometer-Datalogger-Systemen und Bodenradar die unterschiedlichsten Ortungen durchzuführen.

Auch bei einem der spektakulärsten Kriminalfälle der österreichischen Geschichte wurde Bartosch zur Hilfe gerufen. Welcher das war, darf er freilich nicht verraten. In der heute digitalisierten Zeit läuft eine Suche nicht ohne High-Tech ab, alle Messergebnisse werden im Büro am Computer in 3D-Ansichten ausgewertet. Sofern sich Hinweise auf einen Fund verdichten, findet in den folgenden Tagen eine Nachschau statt.