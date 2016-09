Das Tauziehen um die Betreuung und das Programm im örtlichen Kindergarten geht in die nächste Runde: Nachdem in der vergangenen Woche eine besorgte Mutter ihrem Unmut über den Sparstift des Landes NÖ Luft gemacht hatte, versuchen nun SP-Bürgermeister Ludwig Deltl und eine weitere Mutter, die Vorwürfe zu entkräften.

Wie die NÖN berichtete, hatte sich die Strasshoferin Doris Wagner beschwert, dass der vom Land finanzierte Englisch-Unterricht, die Förderungen für Vorschulkinder und die Verkehrserziehung des ÖAMTC gestrichen werden sollen. Weiters werde es nur noch personenbezogenen Einzelunterricht sowie bei Bedarf Interessensgruppen geben. Wagner befürchtet, dass eine daraus resultierende Gruppenbildung Ausgrenzung und Mobbing fördern würde.

"Alltag im Kindergarten funktioniert sehr gut"

„Frau Wagner steht mit ihrer Meinung alleine da und hat wohl beim Elternabend nicht aufgepasst“, meint Claudia Teuber, die empörte Mutter zweier Kindergarten-Kids. Der Alltag im Kindergarten funktioniere sehr gut, die Vorschulkinder würden hervorragend von den Kindergärtnerinnen gefördert und auch der ÖAMTC-Verkehrsunterricht finde statt.

„Es gab nie Einzelunterricht, dies ist auch nicht üblich in Kindergärten. Mobbing und Ausgrenzung ist in diesem Kindergarten überhaupt kein Thema“, so Teuber. Allerdings sei es richtig, dass der Englischunterricht nicht mehr bezahlt werde. Es gebe aber einen engagierten Elternbeirat, der bereits an der Lösung dieses Problems arbeitet.

SP-Bürgermeister Ludwig Deltl meint dazu: „Der ÖAMTC kommt weiterhin in alle fünf Kindergärten im Ort und macht dort Verkehrserziehung.“ Es stimme zwar, dass der Englisch-Unterricht vom Land NÖ nicht mehr bezahlt werde. Jedoch unterrichten dies die Pädagogen im Rahmen ihrer Tätigkeit. Diesbezüglich seien vom Land NÖ bereits Schulungen der Kindergärtner durchgeführt worden.